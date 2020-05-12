В то время как демократы требуют одобрить новый пакет финансовых мер, республиканцы указывают на дефицит бюджета США, взлетевший с предполагаемого $1 триллиона до $4 триллионов, так что тональность риторики относительно новых мер сменилась с захода когда на если.

Республиканские законодатели в США обеспокоились непрестанно работающим печатным станком: все чаще в дискуссиях на тему необходимости выделения нового пакета финансовой помощи в условиях пандемии они указывают на взлетевший с предполагаемого $1 триллиона до $4 триллионов дефицит бюджета США. Тональность риторики относительно новых мер сменилась с захода "когда" на "если".Причем один из главных противников выделения нового транша – лидер сенатского большинства Митч Макконнел, ранее ратовавший за выделение в общей сложности почти $3 триллионов. Трамп, и ранее достаточно осторожно относившийся к выделению беспрецедентных сумм, но говоривший, что "если конгресс даст, я отказываться не буду”, также отмечает, что он с продвижением новых мер "не спешит", предлагая дождаться как минимум новой статистики от Минтруда.Демократы требуют одобрения еще одного пакета мер. Как отмечает Bloomberg, речь снова идет примерно о триллионе. Но их политические оппоненты бьют тревогу: гигантомания может дорого обойтись в будущем, отмечают они. "Теперь мы должны решить, как мы будем платить за это, – заявил сенатор Рик Скотт в интервью агентству, имея в виду уже одобренные транши. – В противном случае мы просто разрушим нашу экономику"."Многие люди хотели бы просто остановиться на мгновение и взглянуть на экономические последствия этой масштабной программы помощи", – заявил в интервью ABC News экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.Однако на новых фискальных стимулах настаивает, к примеру, глава американского Федрезерва Джером Пауэлл. ФРС уже экстренно снизила ставки, начала масштабную кампанию по скупке активов и облигаций, стремясь нормализовать ситуацию на финансовом рынке. А Минфин США уже сообщил, что намерен занять рекордные $3 триллиона только в этом квартале. Пауэлл отметил, что ситуация с госдолгом нестабильная и вызывает беспокойство, но "сейчас не время реагировать на эти проблемы". То есть о том, к чему приведет беспрецедентный скачок расходов и заимствований, глава американского банковского регулятора предлагает "подумать потом".За новый транш активно выступает спикер демократов в палате представителей, Нэнси Пелоси. Она указывает на то, что адресаты все те же: государственные и местные органы власти, система здравоохранения, "карманы простых американцев". К своим аргументам Пелоси добавляет высказывание Пауэлла: "Процентные ставки очень и очень низкие, поэтому надо думать масштабно".Однако есть и те, кто смотрит не вширь, а вперед, на перспективу. "Конечно, если мы сейчас дадим американской экономике лишь половину дозы лекарства, мы рискуем скатиться в депрессию, что может оказаться гораздо более дорогостоящим, чем мы думаем, – заявил сенатор Дик Дурбин. – С другой стороны, согласно прогнозам дефицит в этом году достигнет как минимум $3,7 триллиона. К этому добавится объем долга, невиданный со времен Второй мировой войны, и все это неизбежно повлияет на налоговую и бюджетную политику в ближайшие годы".Таким образом, вопреки ранее звучавшим заявлениям Дональда Трампа о снижении части налогов (эта тема стала одним из гвоздей его предвыборной программы) Уолл-стрит, как отмечает Bloomberg, уже готовится к повышению нагрузки, ведь за нынешнее тушение пожара купюрами кому-то все-таки придется заплатить.