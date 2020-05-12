Каждые сутки в России проводят 170 тысяч тестов на коронавирус – это один из самых высоких показателей в мире. И это не предел, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил наращивать эту работу, а кроме того обещал проследить за мерами поддержки медработников в регионах.

В правительстве РФ разработали три критерия, которые помогут главам регионов постепенно отменять ограничительные меры. Это ранее выявление заболевших, достаточное число свободных коек в больницах и количество проведенных тестов. Сейчас нормативам соответствуют 11 регионов.Каждые сутки в России проводят 170 тысяч тестов на коронавирус – это один из самых высоких показателей в мире. Президент РФ Владимир Путин напомнил: начиналось все с двух тысяч, но и то, что сейчас – далеко не предел."Чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию. Уже к середине мая мы практически удвоим число тестирований, доведем их до 300 тысяч в сутки. Прошу правительство, Минздрав и дальше наращивать эту работу", – сказал глава государства.Что касается врачей, президент попросил не изматывать их рутиной и бумагами. Они на переднем краю борьбы с коронавирусом и отношение к ним – как к военным на фронте. Это не просто сравнение: медиков теперь и страховать будут по аналогии с вооруженными силами. Страховка – всем, кто борется с пандемией с самых первых дней. Меры поддержки врачей приняты, и их реализация – на личном контроле президента."Мы принимаем сложные решения в сложный период и, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить, но еще важнее – довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия, – отметил Путин. – Обращаю внимание всех коллег: уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность. Повторю: поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена"."В этой связи напомню, что еще 8 апреля, то есть больше месяца назад предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, – продолжил президент. – Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации, а получили их, что называется, на руки 56 тысяч человек. Это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. А все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительству, Минздраву – обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России".Защитить самых уязвимых, кто не справится сам: Владимир Путин подчеркнул, как важно сейчас уделить внимание интернатам, домам престарелых. Люди здесь требуют особого ухода, заботы – возраст, болезни... И те, кто с ними работает, не жалеют сил."Повышенную нагрузку несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи, считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца – с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат, – отметил Путин. – Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом – 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей, соответственно, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей".По словам президента, нужен постепенный выход из режима ограничений. Он не будет быстрым. В то же время, каждый регион должен разработать четкий план, как это делать, как уберечь население, как поддержать экономику."Это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов федерации. Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой, – заявил глава государства. – Прошу коллег из правительства, из рабочей группы Госсовета продолжать оказывать необходимую им помощь, экспертную поддержку регионам при реализации их планов постепенного выхода из режимов ограничений. Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам право на ошибку. Жду от вас предельной концентрации, самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий".Пандемия коронавируса достигла России во второй половине марта. Прошло полтора месяца – есть тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости. Об этом доложила президенту вице-премьер Татьяна Голикова."По состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6 процента. С одной стороны, конечно, нас радуют эти цифры, – сказала Голикова. – С другой стороны, мы не можем не беспокоиться о том, что абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими, и они, собственно, являются для нас неким тормозом, чтобы принимать решения, которые приводили бы к послаблению ограничительных мер".Правительство определило три этапа выхода на привычный режим жизни и работы в стране. Сначала коэффициент распространения инфекции должен снизиться, стать меньше единицы. Во всех регионах должны быть свободные койкоместа для коронавирусных больных (не меньше половины от норматива) и тесты – семьдесят тысяч в день на каждые сто тысяч человек."Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11, – отметила Голикова. – Хотя, хочу сказать (и это, может быть, порадует нас всех вместе), что сегодня 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно 50 процентов свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения, могли бы исполняться".Помощь от государства, шаги региональных властей – все это не отменяет личной заботы человека о своем здоровье, об окружающих. Тот же самый бизнес должен взвесить все "за" и "против", принимая решение возобновить работу."Это ответственность работодателей, когда они открывают предприятие, чтобы они максимально обеспечили безопасность своих работников, купировали всякую возможность распространения инфекции на тех предприятиях, которые открываются, и которые будут открываться, – заявил мэр Москвы Сергей Собянин. – Это и ответственное поведение граждан, какая-то новая культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто находится рядом. Это важнейшая, ключевая история. Вы сказали о том, что мы не должны ослаблять эти требования. Наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться. Это строгое, можно даже сказать жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлена инфекция".Меры довольно просты, но все же затратны. Это дополнительная нагрузка на бюджет, особенно ощутимая в регионах – неожиданные расходы, недополученные доходы. Мэр Москвы попросил Владимира Путина поддержать пострадавшие субъекты."Есть ряд регионов, в которых сегодня сложная бюджетная ситуация. Я бы просил поручения правительству все-таки еще раз посмотреть, как, к каким бюджетным расходам приведут новые меры – для того, чтобы, возможно, частично компенсировать субъектам РФ эти выпадающие доходы", – сказал Собянин."Я специально оговорился, когда говорил о том, что, принимая те или иные решения, в том числе о поддержке предприятий на региональном уровне, руководители регионов должны будут согласовать эти действия с правительством РФ, – ответил столичному мэру Путин. – Исходим из того, что при согласовании и будут вырабатываться соответствующие меры поддержки самих регионов. Но такое отдельное поручение, Сергей Семенович, может быть, и не помешает".На местах, конечно, ситуацию видят со всеми нюансами. Владимир Путин сегодня еще раз подтвердил: региональные руководители сохраняют полномочия действовать так, как требует обстановка."Ситуация в регионах различная. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются, – подчеркнул Путин. – То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решение о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать. Или сохранять".Причем, если нужно, главы регионов имеют возможность и дополнять меры по выходу из кризиса.