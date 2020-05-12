Гендиректор и основатель Tesla сообщил в Twitter, что предприятие компании, расположенное в Калифорнии, возобновит работу, несмотря на действующие в штате санитарные запреты.

Гендиректор и основатель Tesla сообщил в Twitter, что предприятие компании, расположенное в Калифорнии, возобновит работу, несмотря на действующие в штате санитарные запреты. В своем сообщении в соцсети бизнесмен заявил, что готов быть арестованным за то, что вновь запустит производство автомобилей во Фримонте. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", – заявил он, сообщив, что намерен лично приехать на предприятие. Губернатор штата Гэвин Ньюсом предоставил разбираться с мятежным предпринимателем руководству округа Аламеда.Впрочем, Tesla уже пошла в наступление: 9 мая компания подала иск к властям округа, обвиняя их в нарушении калифорнийского законодательства и требуя снять ограничения на работу. 11 мая глава американского Минфина поддержал производителя, заявив, что власти Калифорнии должны сделать все, чтобы помочь Tesla открыть единственный в Штатах завод по выпуску электромобилей. Маск уже грозился перенести производство в Техас или Неваду, и Стивен Мнучин отметил, что если Калифорния не хочет этого, ей лучше пойти навстречу Маску.О возобновлении работы предприятия сообщает также Reuters со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам по корпоративной почте. В Калифорнии, на одном из трех заводов Tesla, работает около 10 тысяч человек. Там не только собираются электромобили, но и выпускаются комплектующие к ним. Работодатель заверяет подчиненных в том, что на предприятии сделано все, чтобы "сохранять безопасность, когда вы вернетесь".Производство в Фримонте было остановлено 23 марта. После этого Маск неоднократно критиковал действующие в США из-за коронавируса ограничения, подчас не стесняясь в выражениях. "Верните людям их чертову свободу", – призвал бизнесмен власти США, обвинив их в заключении людей против их воли и конституционных прав.