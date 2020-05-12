Создатель, продюсер и ведущая Comedy Woman Натальи Еприкян поделилась радостной новостью. В семье актрисы родился ребенок.

Создатель, продюсер и ведущая Comedy WomanНатальи Еприкян поделилась радостной новостью. В семье актрисы родился ребенок.Наталья Андреевна из юмористического шоу рассказала в своем инстаграм-аккаунте о пополнении. Она отметила, что для нее это очень важный день."Сегодня у моего родного брата родилась дочка! Наш первенец и наша принцесса!" – приводит слова звездыComedy Woman Счастливое событие произошло 11 мая.По словам Натальи Еприкян, этот день для нее особенная дата, потому что 11 мая появился на свет один из ее лучших друзей – известный стилист Владимир Акопджанов. Артистка пожелала девочке расти такой же доброй, скромной и талантливой, как и ее отец.Фолловеры поддержали звезду и заметили, что 42-летней Наталье Еприкян пора обзавестись собственными детьми. Юмористка ни разу не выходила замуж и скрывает личную жизнь от общественности.Наталья Еприкян переехала с семьей из Тбилиси в Москву в возрасте 14 лет. Окончила Российский экономический университет по специальности математик-экономист.Участница команды КВН "Мегаполис" (2004—2007).В 2006 году создала клубный юмористический проект Made in Woman. С 21 ноября 2008 года шоу выходит на канале "ТНТ", а позднее меняет название на