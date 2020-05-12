Создатель, продюсер и ведущая Comedy Woman
Натальи Еприкян поделилась радостной новостью. В семье актрисы родился ребенок.
Создатель, продюсер и ведущая Comedy Woman
Натальи Еприкян поделилась радостной новостью. В семье актрисы родился ребенок.
Наталья Андреевна из юмористического шоу рассказала в своем инстаграм-аккаунте о пополнении. Она отметила, что для нее это очень важный день.
"Сегодня у моего родного брата родилась дочка! Наш первенец и наша принцесса!" – приводит слова звезды
Comedy Woman Счастливое событие произошло 11 мая.
По словам Натальи Еприкян, этот день для нее особенная дата, потому что 11 мая появился на свет один из ее лучших друзей – известный стилист Владимир Акопджанов. Артистка пожелала девочке расти такой же доброй, скромной и талантливой, как и ее отец.
Фолловеры поддержали звезду и заметили, что 42-летней Наталье Еприкян пора обзавестись собственными детьми. Юмористка ни разу не выходила замуж и скрывает личную жизнь от общественности.
Наталья Еприкян переехала с семьей из Тбилиси в Москву в возрасте 14 лет. Окончила Российский экономический университет по специальности математик-экономист.
Участница команды КВН "Мегаполис" (2004—2007).
В 2006 году создала клубный юмористический проект Made in Woman. С 21 ноября 2008 года шоу выходит на канале "ТНТ", а позднее меняет название на