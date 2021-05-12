Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене устанавливают местонахождение пропавшего без вести Малкова Алексея Валентиновича...

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене устанавливают местонахождение пропавшего без вести Малкова Алексея Валентиновича 1940 года рождения.11 мая текущего года примерно в 11 часов утра мужчина уехал в поликлинику, расположенную в Северо-Западном округе столицы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Предположительно мужчина мог заходить на станции столичного метрополитена: «Октябрьское поле», «Полежаевская» и «Тушинская».Приметы: рост 160, худощавого телосложения, на вид 80 лет.Был одет: темно-синяя куртка, голубая кепка, темно-зеленые джинсы, темные полуботинки.Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам:8 (495) 621-01-31, 8 (495) 621-10-76, 8 (495) или «102»( с мобильного телефона –«112»).УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18