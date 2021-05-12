Специалисты агентства недвижимости Бон Тон заявили, что за последние полгода цены на квартиры в Москве выросли на 21%.

Специалисты агентства недвижимости "Бон Тон" заявили, что за последние полгода цены на квартиры в Москве выросли на 21%.Аналитики рассказали, что средняя стоимость жилья комфорт-класса в столице составляет 13 миллионов рублей. Самые дешевые квартиры в пределах старой Москвы продаются в Зеленоградском административном округе – в среднем они обойдутся в 9,6 миллиона рублей.Наиболее дорогое жилье можно встретить в Северо-Западном округе. Там за квартиру придется отдать около 18 миллионов рублей. По данным Lenta.ru, объем предложения строящегося жилья в городе сократился на 5% по площади и на 4% по количеству недвижимости в продаже.Ранее глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов поведал, какие квартиры в Москве пользуются наибольшим спросом. По его словам, чаще всего покупают недвижимость в районах с худшей репутацией. Сюда относятся Бирюлево, Гольяново и Капотня, передает .Отмечается, что в этих районах цены на квартиры самые низкие. Квадратный метр в Капотне стоит 180 тысяч рублей (в среднем по Москве – 260 тысяч рублей). Такая стоимость связана с тем, что Капотня находится рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом.все время дорожают. Ранее "Дни.ру" сообщили, что за ноябрь 2020 года цены на квадратный метр подскочили на 5% и составили 200,4 тысячи рублей. Стоимость недвижимость превысила показатели 2014 года, когда на рынке был ажиотаж из-за девальвации рубля.