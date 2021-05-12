В МЧС назвали предварительную причину возгорания автомобиля в Судогде на Муромском шоссе. По предварительной информации пожарных, Ауди 80 спыхнула из-за неисправности электропроводки.

В МЧС назвали предварительную причину возгорания автомобиля в Судогде на Муромском шоссе. По предварительной информации пожарных, Ауди 80 спыхнула из-за неисправности электропроводки. Напомним, ЧП произошло 9 мая. Старенькая иномарка горела открытым пламенем. Судя по видео и фото с места происшествия, пожар начался в задней части автомобиля. Обошлось без пострадавших.