Поставки пальмового масла в Россию продолжают расти, принятые меры пока не позволили снизить использование этого опасного продукта в отечественной пищевой промышленности, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он анонсировал подготовку новых предложений в этой сфере.
Поставки пальмового масла в Россию продолжают расти, принятые меры пока не позволили снизить использование этого опасного продукта в отечественной пищевой промышленности, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он анонсировал подготовку новых предложений в этой сфере.
Много говорится о вреде пальмового масла, но инициативы по его ограничению в пищевой промышленности отсутствуют, посетовал председатель ГД.
По его словам, такие предложения не поступают ни от региональных законодательных собраний, ни от министерств, ни от профильных парламентских комитетов.
Повышение ставки НДС на 20% и лишение поставщиков пальмового масла льгот проблему не решило, отметил Володин. В январе текущего года поставки выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, написал спикер в своем .
Депутаты вместе с профильными министерствами разработают предложения по ограничению использования пальмового масла. Председатель ГД допустил изменение технических регламентов на пищевую продукцию. При этом свое свое должны сказать и эксперты, добавил он.