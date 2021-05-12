Поставки пальмового масла в Россию продолжают расти, принятые меры пока не позволили снизить использование этого опасного продукта в отечественной пищевой промышленности, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он анонсировал подготовку новых предложений в этой сфере.

Поставки пальмового масла в Россию продолжают расти, принятые меры пока не позволили снизить использование этого опасного продукта в отечественной пищевой промышленности, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он анонсировал подготовку новых предложений в этой сфере.Много говорится о вреде пальмового масла, но инициативы по его ограничению в пищевой промышленности отсутствуют, посетовал председатель ГД.По его словам, такие предложения не поступают ни от региональных законодательных собраний, ни от министерств, ни от профильных парламентских комитетов.Повышение ставки НДС на 20% и лишение поставщиков пальмового масла льгот проблему не решило, отметил Володин. В январе текущего года поставки выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, написал спикер в своем .Депутаты вместе с профильными министерствами разработают предложения по ограничению использования пальмового масла. Председатель ГД допустил изменение технических регламентов на пищевую продукцию. При этом свое свое должны сказать и эксперты, добавил он.