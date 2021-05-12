Главврач 5-й горбольницы Владимира Сергей Замковой удостоен почетного звания “Заслуженный работник здравоохранения РФ”. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Главврач 5-й горбольницы Владимира Сергей Замковой удостоен почетного звания “Заслуженный работник здравоохранения РФ”. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Сергей Владимирович Замковой работает в здравоохранении 38 лет, из них 9 возглавляет пятую горбольницу областного центра, которая обслуживает 80 тысяч человек. Под непосредственным руководством Сергея Замкового в больнице был развёрнут ковидный госпиталь, открыты центр амбулаторной онкологической