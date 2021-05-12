Партия Единая Россия работает над развитием законодательства о совершенствовании туристической деятельности.

Партия "Единая Россия" работает над развитием законодательства о совершенствовании туристической деятельности.Директор музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна", депутат Тульской областной Думы, участник предварительного голосования "Единой России" Екатерина Толстая отметила, что инициативы партии направлены на увеличение туристического потока и развитие инфраструктуры туризма и гостеприимства в России.Толстая сообщила, что в "Ясной Поляне" уже чувствуют поддержку "Единой России". Например, в майские праздники музей посетили 13 тысяч человек. Мол, у россиян появился интерес и стремление узнать свою страну. Они готовы с пользой проводить свое время, подчеркнула депутат.Также Толстая положительно отреагировала на продление действия туристического кешбэка. Она считает, что это большая помощь семьям. "Помогает привлекать больше людей к путешествиям по собственной стране. И хотелось бы продолжения этой программы в будущем", – высказалась директор музея-усадьбы Толстого.Зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов отметил, что инициативы "Единой России", которые поддержало правительство, привели к тому, что загрузка российских туристических центров стала превышать аналогичныепоказатели советского периода.По его мнению, в настоящий момент необходимо, чтобы жители страны в столь непростое время могли комфортно отдыхать на российских курортах. Кривоносов добавил, что сейчас правительству и депутатам партии поставлена задача – подготовить почву для запуска национального проекта в сфере туризма.