Космический зонд NASA Osiris-Rex завершил свою миссию на астероиде Бенну. Он два года летал вокруг этого космического тела и даже собрал с его поверхности образцы. Теперь аппарату предстоит ..

Космический зонд NASA Osiris-Rex завершил свою миссию на астероиде Бенну. Он два года летал вокруг этого космического тела и даже собрал с его поверхности образцы. Теперь аппарату предстоит доставить из на Землю, передает сайт "". Путь домой займет у него порядка двух лет. Груз зонда ценен для ученых, поскольку поможет ученым понять более раннее устройство Солнечной системы.