57 тысяч рублей до Москвы доведут. Бывшая медсестра 4 горбольницы Ирина Варламова уже полгода не может добиться выплат через суд от своего работодателя. Девушка уверяет, что недополучила за

57 тысяч рублей до Москвы доведут. Бывшая медсестра 4 горбольницы Ирина Варламова уже полгода не может добиться выплат через суд от своего работодателя. Девушка уверяет, что недополучила за август и сентябрь прошлого года 37 тысяч рублей, причитающиеся ей за работу с ковидными пациентами. Сверху за моральный ущерб она потребовала еще 20 тысяч. Но представитель 4