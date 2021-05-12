Действия сотрудников гимназии №175 в Казани позволили избежать большого числа жертв, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Действия сотрудников гимназии №175 в Казани позволили избежать большого числа жертв, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Педагоги и учителя школы повели себя самоотверженно, что позволило избежать большого числа жертв, отметил глава Минпросвещения. Вовремя нажали кнопку вызова, действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в учебные кабинеты, перечислил министр.Кравцов возложил цветы к мемориалу у школы №175 в Казани и выразил соболезнования родителям и родственникам погибших и пострадавших детей и педагогов."Мы сегодня направили во все регионы соответствующие рекомендации по усилению безопасности во всех школах и окажем всю необходимую помощь родителям и ученикам", – сказал министр.В результате стрельбы в гимназии №175 11 мая погибли семь детей, 21 человек ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).