В видеосервисе Wink появилась подписка «Концерты» от Qello Concerts by Stingray, которая превращает экран в настоящую сцену. В коллекции доступны яркие концерты исполнителей всех жанров и для любых возрастов — от легенд прошлых лет до лидеров современных музыкальных чартов. Это первый в России совместный проект Qello Concerts by Stingray с оператором IPTV и цифрового видеосервиса. «Мы рады предложить нашим зрителям большую коллекцию телеверсий самых ярких концертов последних десятилетий. В коллекции Qello Concerts by Stingray собраны выступления мировых звезд разных музыкальных направлений на крупнейших площадках в лучшем на период съемок