Над нейтральными водами Черного моря перехватили три самолета ВВС Франции, передает . Перехват осуществил истребитель Су-27. Отмечается, что иностранные военные самолеты двигались в сторону ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-05-2021-nad-chernym-morem-perexvatil-tri-francuzskix-samoleta.html" target="_blank">Над Черным морем перехватил три французских самолета</a> - Над нейтральными водами Черного моря перехватили три самолета ВВС Франции, передает . Перехват осуществил истребитель Су-27. Отмечается, что иностранные военные самолеты двигались в сторону ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-05-2021-nad-chernym-morem-perexvatil-tri-francuzskix-samoleta.html]Над Черным морем перехватил три французских самолета[/url] - Над нейтральными водами Черного моря перехватили три самолета ВВС Франции, передает . Перехват осуществил истребитель Су-27. Отмечается, что иностранные военные самолеты двигались в сторону ..