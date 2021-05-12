Аналитик Вадим Можейко заявил, что все достижения белорусской оппозиции были связаны с тремя ошибками режима.

Аналитик Вадим Можейко заявил, что все достижения белорусской оппозиции были связаны с тремя ошибками режима.Специалист рассказал, что белорусские власти спровоцировали недовольство в обществе неадекватной реакцией на коронавирус. Глава республики Александр Лукашенко отказался вводить карантин и порекомендовал соотечественникам больше работать и заниматься спортом.По словам аналитика, еще одной ошибкой режима стала недооценка опасности регистрации кандидатов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико на пост президента Белоруссии. Можейко пояснил, что это позволило мобилизовать недовольных властями граждан вокруг оппозиционных лидеров.Третий промах режима, продолжил аналитик, – это непропорциональное насилие в период с 9 по 13 августа. Протестные акции были жестко подавлены силовиками. Специалист уточнил, что репрессии в отношении народа "дали почву для делегитимизации" Лукашенко в глазах мировых политиков и прессы.Можейко заявил, что у белорусского режима была возможность избежать этих ошибок, но на это не хватило управленческих компетенций. Он добавил, что профессионалов в правящих кругах будет все меньше, так как продолжает выталкивать всех недостаточно лояльных.Отметим, что уличные протесты в республике прекратились в начале 2021 года. Тем не менее Можейко уверен: протестный потенциал сохранился. На это указывают многочисленные локальные акции, а также мобилизация силовиков в период "потенциально опасных дат".