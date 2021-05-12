Злоумышленник проник в жилище и похитил имущество, когда хозяйка спала.

В феврале текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району обратилась 58-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры имущества на сумму более 75 000 рублей. Полицейские, уточнив необходимую информацию, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи задержали 25-летнего местного жителя.В отношении фигуранта следователями ОМВД России по Кольчугинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что после совместного распития спиртного потерпевшая попросила приятеля покинуть квартиру. Злоумышленник обратила внимание, что после его ухода дверь в квартиру осталась не заперта и, выждав, время вернулся. Воспользовавшись тем, что хозяйка спала, фигурант похитил имеющее ценность имущество, после чего скрылся.Часть похищенного была изъята в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.