Правительство по предложению Единой России дополнительно выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановой медпомощи жителям регионов. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство по предложению "Единой России" дополнительно выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановой медпомощи жителям регионов. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Вопрос дофинансирования сферы поднял депутат от "ЕР" Адальби Шхагошев. Глава правительства ответил, что средства уже предусмотрены."Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин.Также по инициативе "ЕР" правительство направит еще 10 миллиардов рублей на приобретение средств реабилитации для инвалидов. Люди будут получать их бесплатно по электронному сертификату.Решение о выделении средств Фонду социального страхования поддержал президент Владимир Путин. "Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал премьер.Закон об электронных сертификатов на покупку средств реабилитации принят в 2020 году по инициативе "ЕР". Также партия добилась предоставления средств реабилитации как по месту регистрации, так и пребывания.