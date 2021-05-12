Правительство по предложению Единой России дополнительно выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановой медпомощи жителям регионов. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство по предложению "Единой России" дополнительно выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановой медпомощи жителям регионов. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Вопрос дофинансирования сферы поднял депутат от "ЕР" Адальби Шхагошев. Глава правительства ответил, что средства уже предусмотрены.
"Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин.
Также по инициативе "ЕР" правительство направит еще 10 миллиардов рублей на приобретение средств реабилитации для инвалидов. Люди будут получать их бесплатно по электронному сертификату.
Решение о выделении средств Фонду социального страхования поддержал президент Владимир Путин. "Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал премьер.
Закон об электронных сертификатов на покупку средств реабилитации принят в 2020 году по инициативе "ЕР". Также партия добилась предоставления средств реабилитации как по месту регистрации, так и пребывания.