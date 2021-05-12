Водитель такси, занимающийся также доставкой посылок, взялся довезти до пункта назначения закрытую коробку. Заказчица – жительница Москвы в возрасте 33 лет – объяснила ему, что внутри ..

Водитель такси, занимающийся также доставкой посылок, взялся довезти до пункта назначения закрытую коробку. Заказчица – жительница Москвы в возрасте 33 лет – объяснила ему, что внутри находятся химические вещества для биотуалета, передает сайт "". На самом деле внутри лежали наличные средства в размере миллиона рублей.До адресата посылка не дошла. Позже таксиста задержали в Подмосковье. При нем обнаружили лишь 860 тысяч – остальные деньги мужчина уже успел потратить.