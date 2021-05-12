В рамках 24 тура первенства владимирское “Торпедо” принимало на своем поле “Знамя Труда” из Орехово-Зуево. Это первый матч в 2021 году черно-белой команды на родном стадионе, до этого

В рамках 24 тура первенства владимирское “Торпедо” принимало на своем поле “Знамя Труда” из Орехово-Зуево. Это первый матч в 2021 году черно-белой команды на родном стадионе, до этого футболисты играли на малой арене. После двух побед подряд торпедовцы проиграли. На 31-й минуте судья указал на точку – пенальти в ворота “Торпедо”. Артем Ковешников отразить удар