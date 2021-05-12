Накануне 800-летия со дня рождения Александра Невского во Владимире открылась международная научная конференция. «Церковь, государство и общество в истории России и православных стран:

Накануне 800-летия со дня рождения Александра Невского во Владимире открылась международная научная конференция. «Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование». Участие в ней принял и председатель Законодательного собрания области. Почетным гостем также стал митрополит Владимирский и Суздальский. Тихон презентовал книгу о деятельности регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества.