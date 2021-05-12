Около трети россиян отказались от летнего отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого специалистами сервиса Зарплата.ру. В исследовании участвовали две тысячи человек ..

Около трети россиян отказались от летнего отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого специалистами сервиса "Зарплата.ру".В исследовании участвовали две тысячи человек из всех регионов России. 31% опрошенных заявили, что не будут брать отпуск летом, в то время как годом ранее из-за пандемии коронавируса дома осталась половина граждан. Чаще всего причиной отмены путешествий называли высокие цены на российских курортах (31%), закрытые границы (19%) и подорожание доллара (16%), передаёт телеканал "".