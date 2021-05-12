Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их желаемый уровень доходов. Выяснилось, что за последние месяцы запросы граждан выросли. Эксперты ..

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их желаемый уровень доходов. Выяснилось, что за последние месяцы запросы граждан выросли.Эксперты установили, что для счастья россиянам необходимо, в среднем, – 173 тысячи рублей в месяц. Это на семь тысяч больше, чем цифры, которые жители озвучивали в январе. Больше всех хотят получать Москвичи, которые назвали сумму 224 тысяч рублей ежемесячно. Напротив, самые скромные пожелания у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка – 132, 136 и 137 тысяч рублей соответственно, передаёт телеканал "".