Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни. По словам специалиста, в Москве и Московской области ..

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни. По словам специалиста, в Москве и Московской области будет по-летнему жарко.Цыагнков заключил, что температура воздуха в регионе уже поднялась выше нормы и держится у отметки около 20 градусов тепла. В пятницу и субботу будет ещё теплее – до 24 градусов, а уже во вторник столбики термометров могут достигнуть рубежа в 30 градусов. Тем не менее, местами пройдут дожди и грозы, сообщает .