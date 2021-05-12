Злоумышленники из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок, произвели не менее 32 выстрелов в воздух...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Бутово задержали мужчин, подозреваемых в хулиганстве со стрельбой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о стрельбе на улице Академика Семенова. На место незамедлительно прибыли полицейские.В результате проверки сотрудники патрульно-постовой службы полиции недалеко от места происшествия задержали двоих подозреваемых – 34-летнего и 41-летнего жителей столицы.Установлено, что задержанные из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок, произвели не менее 32 выстрелов в воздух. В ходе личного досмотра у них изъят охолощенный автомат Калашникова, который направлен на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56