12.05.2021

2021-05-12 22:30:05

Торговый дом «БиАгро» стал лучшим экспортером Владимирской области в сфере АПК

В «белом доме» назвали лучших экспортеров по итогам прошлого года. Победителем стал торговый дом “БиАгро”. Предприятие занимается производством и продажей ветпрепаратов.



Химики, микробиологи и контролеры торгового дома "БиАгро" уже 30 лет занимаются производством и продажей ветеринарных лекарственных препаратов, вакцин и санитарно-гигиенических средств для животных. Сегодня на предприятии трудится около 100 человек, которые регулярно повышают квалификацию, проходят обучение и стажировки. За время своей деятельности предприятие прошло путь от небольшой лаборатории до крупного современного завода-изготовителя с несколькими производственными участками и оборотом 220 миллионов рублей в год



Светлана Снегурова, руководитель ТД "БиАгро" группа компаний "Бионит": “С каждым годом у нас объем выручки улучшается и улучшается, поэтому мы уже не первый раз занимаем лидирующую позицию в сельскохозяйственной деятельности именно по экспорту. В этом году мы выиграли первый грант от Центра поддержки экспорта”.



По сведениям директора департамента сельского хозяйства Константина Демидова, предприятия агропромышленного комплекса Владимирской области активно участвуют в реализации нацпроекта по экспорту продукции. Только за прошлый год оборот составил более 195 миллионов долларов. С недавнего времени в группу агропромышленных товаров попали различные медикаменты для животных. И благодаря продукции таких предприятий, как торговый дом "БиАгро", наш регион занял 1 место по объему экспорта ветпрепаратов в России. Это помогло малому предприятию стать лучшим экспортером Владимирской области в сфере АПК



Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства: “Предприятие давно работает на рынке, более 30 лет уже и после успешно проведенного ребрендинга в 2019 году существенно увеличило свою долю на рынке, кратно увеличило ассортимент выпускаемой продукции и пятикратно объем выпускаемых вакцин и препаратов”,



Организатор регионального конкурса – администрация Владимирской области в лице Центра поддержки экспорта. Профессиональные консультации сотрудников Центра по вопросам внешнеэкономической деятельности способствуют стабильному развитию нашего региона на внешних рынках вот уже несколько лет. Специалисты Центра призывают всех представителей бизнеса активнее выходить за рубеж, размещать свои предприятия на международных электронных торговых площадках, добиваясь тем самым новых рекордных контрактов.



Александр Сыпченко, Семен Карпов



“Вести-Владимир”