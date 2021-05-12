Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Андрюнькиной Дарьи Олеговны...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Андрюнькиной Дарьи Олеговны, 2007 года рождения.10 мая текущего года примерно в 18:30 13-летняя девочка дошла до крыльца спортивной школы танцев, расположенной в Научном проезде, однако в школе девочка не появилась. До настоящего времени местонахождение подростка неизвестно.Приметы: рост 160, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, родинка над губой.Была одета: темно-зеленый спортивный костюм, черно-белые кроссовки.Сотрудники полиции УВД по ЮЗАО просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефонам: 8 (499) 124-47-01,8 (499) 124-47-02 или «102» (с мобильного телефона –«112»).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56