Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» осуществляет прием заявлений для оформления патентов каждый день без выходных и праздников с 8-00 до 20-00...

Информируем, что Управлением по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве в рамках Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на постоянной основе осуществляется работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства на предмет урегулирования их правового статуса на территории Российской Федерации.Обращаем внимание, что в связи с тем, что данный Указ Президента действует до 15 июня 2021 года, в период с 1 мая по настоящее время поток иностранных граждан с заявлениями для оформления патента на право осуществления трудовой деятельности на территории города Москвы вырос. Основной рост обращений наблюдается с 8-00 до 12-00.Сообщаем, что государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» осуществляет прием заявлений для оформления патентов каждый день без выходных и праздников с 8-00 до 20-00.В целях предотвращения скопления иностранных граждан и конфликтных ситуаций увеличены количество окон приема иностранных граждан и режим работы ГБУ г. Москвы «ММЦ» с 7-30 до 20-00. Услуги иностранным гражданам оказываются в день обращения, в том числе после окончания рабочего времени до последнего посетителя.В целях исключения образования очередей и нарушения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рекомендуем обращаться с документами для оформления патента в течение всего рабочего дня.