В доме у 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани, прошли обыски. Преступник хранил в квартире оружие и боеприпасы. У него обнаружили ..

В доме у 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани, прошли обыски. Преступник хранил в квартире оружие и боеприпасы.У него обнаружили турецкий дробовик Hatsan, более 400 патронов, гильзы и нож. Кроме того, в доме находились пять упаковок с селитрой, которая используется, среди прочего – для изготовления взрывчатки, а также Коран, гвозди, часовой механизм и бутылка с лекарственной настойкой "Мухомор", передаёт телеканал "".