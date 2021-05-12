Депутат Госдумы России Гаврил Парахин выступил с инициативой полностью закрыть границы страны. Соответствующее предложение он сделал премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе ..

Депутат Госдумы России Гаврил Парахин выступил с инициативой полностью закрыть границы страны. Соответствующее предложение он сделал премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе выступления в парламенте.Парахин пояснил, что российские туристы рискуют заразиться коронавирусом на зарубежных курортах, поэтому их отдых нужно обезопасить. Однако Мишустин отверг идею парламентария, заявив, что ограничение передвижения граждан – неправильный путь. Глава правительства добавил, что закрытие границ негативно скажется на развитии отечественных курортов из-за отсутствия конкуренции. Вместо этого председатель кабмина предложил развивать туристическую отрасль России, чтобы жители сами хотели отправиться на "домашний" отдых, передаёт