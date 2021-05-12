Местные СМИ сообщили о том, что территория Израиля была атакована со стороны Палестины в том числе и при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) российского производства Корнет. ..

Местные СМИ сообщили о том, что территория Израиля была атакована со стороны Палестины в том числе и при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) российского производства "Корнет". Речь идет об атаке на внедорожник возле поселка Натив а-Асара на границе с сектором Газа, передает "". В результате ЧП тогда погиб один человек, двое серьезно пострадали. Об источниках, благодаря которым журналистам удалось установить модель ПТРК, не сообщается.