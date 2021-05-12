На железнодорожном вокзале в городе Юрга в Кемеровской области поезд сбил пенсионерку, передает сайт . По словам очевидцев, несчастную разрезало надвое. Свидетели рассказали, что пытались ..

На железнодорожном вокзале в городе Юрга в Кемеровской области поезд сбил пенсионерку, передает сайт . По словам очевидцев, несчастную разрезало надвое. Свидетели рассказали, что пытались предупредить пожилую женщину, однако она их криков не слышала.