Крупный пожар произошел на овощебазе в Муромском районе. В деревне Лесниково загорелся склад с овощами и ягодами. Сотрудники овощебазы покинули здание самостоятельно, никто не пострадал.

Крупный пожар произошел на овощебазе в Муромском районе. В деревне Лесниково загорелся склад с овощами и ягодами. Сотрудники овощебазы покинули здание самостоятельно, никто не пострадал. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар на 750 квадратных метрах и спасли почти половину склада, его общая площадь – 1500 квадратных метров. На месте до сих пор работают 23 огнеборца и