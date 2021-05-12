В помещении бывшего автосервиса в подмосковных Луховицах полиция обнаружила действующую нарколабораторию, передает сайт . В помещении правоохранители нашли вещества для изготовления ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-05-2021-v-podmoskovnom-avtoservise-nashli-narkolaboratoriyu.html" target="_blank">В подмосковном автосервисе нашли нарколабораторию</a> - В помещении бывшего автосервиса в подмосковных Луховицах полиция обнаружила действующую нарколабораторию, передает сайт . В помещении правоохранители нашли вещества для изготовления ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-05-2021-v-podmoskovnom-avtoservise-nashli-narkolaboratoriyu.html]В подмосковном автосервисе нашли нарколабораторию[/url] - В помещении бывшего автосервиса в подмосковных Луховицах полиция обнаружила действующую нарколабораторию, передает сайт . В помещении правоохранители нашли вещества для изготовления ..