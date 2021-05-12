В помещении бывшего автосервиса в подмосковных Луховицах полиция обнаружила действующую нарколабораторию, передает сайт . В помещении правоохранители нашли вещества для изготовления ..

В помещении бывшего автосервиса в подмосковных Луховицах полиция обнаружила действующую нарколабораторию, передает сайт "". В помещении правоохранители нашли вещества для изготовления конечного продукта и оборудование. В результате были задержаны четверо иностранцев.