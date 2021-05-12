В России вступили силу поправки в закон о социальной поддержке. Пособия и льготы стали начислять по-новому.

В России вступили силу поправки в закон о социальной поддержке. Пособия и льготы стали начислять по-новому.После майских праздников все регионы официально подключились к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Теперь пособия и льготы будут назначать в автоматическом режиме, россиянами больше не нужно самостоятельно собирать все необходимые документы.Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская отметила, что нововведение касается как федеральных, так и региональных выплат. Кроме того, органам разрешено использовать собственные информационные системы, правда, они должны соответствовать определенным требованиям.Несмотря на очевидные преимущества, новая система может вызвать трудности у пожилых граждан, для которых предусмотрены пособия и льготы. Управляющий партнер компании PG Partners Петр Гусятников обратил внимание, что далеко не все пенсионеры умеют пользоваться компьютером и вообще имеют к нему доступ.Специалист уточнил, что пожилые граждане могут обращаться за соцподдержкой в прежнем режиме. Россияне все еще имеют право лично предоставлять все необходимые документы. В разговоре с Life.ru Гусятников подчеркнул, что это важно в случае сбоев и ошибок в информационной системе.Ранее "Дни.ру" рассказали, как изменилась жизнь россиян с 1 мая этого года. На какие пособия и льготы теперь могут рассчитывать граждане, Вы узнаете из .