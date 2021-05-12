Авторы законопроекта полагают, что нововведение обезопасит должников. Оно послужит гарантией того, что их не лишат необходимой для жизни суммы.

Авторы законопроекта полагают, что нововведение обезопасит должников. Оно послужит гарантией того, что их не лишат необходимой для жизни суммы.По словам инициаторов, минимальным гарантированным доходом будет именоваться та сумма, которая останется на счету гражданина даже после того, как суд обяжет его выплатить долг или штраф. На данный момент законом запрещено лишь отбирать более 50 процентов от зарплаты или пенсионных выплат.В связи с тем, что для многих подобные списания являются помехой для существования, группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации предложила ввести сумму, равную прожиточному минимуму, которая останется нетронутой в случае лишения. Решение касается и иждивенцев, которым также будет оставлена вышеуказанная сумма. Однако окончательную сумму по каждому отдельно взятому делу будет определять пристав.Средства не станут неприкосновенными автоматически. Должник должен будет написать заявление, указав счет, на котором просит оставить деньги. Также нововведение не коснется должников по алиментам и граждан, возмещающих причиненный вред в связи с потерей кормильца.Минимальный гарантированный доход будет включен в закон "Об исполнительном производстве". Информация о сроках реализации инициативы пока отсутствует.