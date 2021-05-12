Общая площадь здания составит 10,6 тысячи квадратных метров.

Общая площадь здания составит 10,6 тысячи квадратных метров.Новые детские сады и школы становятся настоящим украшением Москвы, потому что в разработке проекта зданий принимают участие лучшие архитекторы. В образовательных учреждениях открывают медицинские классы, ИТ-полигоны, современные инженерные лаборатории. А такие городские проекты, как "Московская электронная школа", "Учебный день в технопарке" и "Учебный день в музее", делают учебный процесс более интересным и разнообразным.Московская система образования всегда следует самым передовым тенденциям и развивает востребованные компетенции. Школы становятся частью городской среды, их связывают с университетами, колледжами, крупными предприятиями, культурными учреждениями.За последние 10 лет в Москве построили более 400 зданий образовательных учреждений: почти 300 детских садов и свыше 110 школ. До 2023 года в столице планируется возвести еще порядка 90 таких объектов.Например, в Рязанском уже началось строительство школы. Она будет рассчитана на 550 мест. В здании появится учебный кабинет основ и принципов программирования и ИТ-полигон. В образовательном учреждении оборудуют лаборатории естественно-научного и инженерно-физического направлений, медиатеку с книгохранилищем, спортивный и актовый залы.На прилегающей территории появится физкультурно-оздоровительная зона с площадками для мини-футбола, гимнастических занятий, волейбола и баскетбола.Стоит отметить, что район Рязанский быстро развивается. Здесь была открыта спортивная школа, благоустроены два сквера, 226 дворов, территории 14 школ и 16 детских садов. Кроме того, оборудованы 180 детских площадок, четыре зоны отдыха, два народных парка, два сквера и одна пешеходная зона. Также в районе реконструированы две улицы, шесть детских садов, открыты 10 учреждений досуга и спорта.Напомним, в Москве успешно реализуется программа "Мой район". Благодаря ей в столице развивается социальная инфраструктура: появляются новые школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты общественного транспорта.