В соответствии с приказом Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве № 52 от 18 февраля 2021 года «О подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2021 года» на базе Центра реабилитации «Бугорок» для детей в возрасте от 7 до 17 лет действует Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».
Лагерь работает в период с июня по август. Для детей организовано 5-разовое питание, воспитательная, обучающая и развлекательная программа. Все мероприятия в лагере имеют воспитательный характер, прививая детям навыки самоорганизации.
Периоды смен:
1-я смена с 2 по 25 июня;
2-я смена с 30 июня по 23 июля;
3-я смена с 28 июля по 20 августа.
С целью ознакомления с условиями пребывания детей в период летней оздоровительной кампании 2021 года приглашаем родителей и законных представителей в Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в Дни открытых дверей, которые состоятся 15 и 23 мая с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
ДОЛ «Бугорок» - это Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет и рассчитанный на 800 мест. Лагерь работает в период с июня по август. Дети проживают в 4-х местных номерах с удобствами на этаже. Для детей организовано 5-разовое питание, воспитательная, обучающая и развлекательная программа. Все мероприятия в лагере имеют воспитательный характер, прививая навыки самоорганизации.
Как добраться и контакты
Адрес: Городской округ Домодедово, 63 км. Каширского шоссе. Контактные телефоны:8 (495) 390-30-52; 8 (496) 796-10-81; 8 (495) 694-86-26
Медицинский регистратор: 8 (926)760-37-57
E-mail: [email protected]
Электричкой: с Павелецкого вокзала до ст. Барыбино, далее автобусом ЦР «Бугорок». Отправления ежедневно в 8.30 и 18.45.
Маршрутным такси: от станции м. «Домодедовская» (последний вагон из центра), остановка расположена напротив магазина «Снежная королева». Маршрутные такси № 1008 «Москва-Михнево» до остановки по требованию «Бугорок» и далее 500 м пешком.
Личным автотранспортом: по автодороге М-4 «Дон» до 49 км, далее поворот на право на автодорогу А-107 по указателю «Белгород – Домодедово», далее через 500 метров поворот на лево на перекрестке с Каширским (старым) шоссе у поста ДПС (52 км) по указателю «Новороссийск – Астрахань» 11 км по главной дороге по указателю на Каширу до 62 км поворот на право по указателю «База отдыха «Бугорок - 0,8».