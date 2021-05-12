Когда-то давным-давно на свете появились люди, а потом появились вещи. И не знали вещи, кем им быть и что им делать, пришли они к Великому мастеру и спросили его:
- О, Великий Мастер, помоги нам, скажи нам, кем быть? Ответил им Мастер:
- Всем сразу я все равно не смогу сказать, я скажу вам по очереди. Вот ты, большой, белый и холодный, будешь холодильником. Иди на кухню.
И тут из-под ног Мастера выскочило нечто маленькое и беленькое и запищало:
- А я, а я?
- Подожди своего череда, - ответил Мастер и продолжил: - Вот ты, длинная и желтая, будешь скамейкой. Иди на двор.
И тут снова выскочило нечто маленькое и беленькое и запищало:
- А я, а я?
- Успокойся и подожди своего череда, - недовольно ответил Мастер и продолжил: - Вот ты, широкая и бел
еще анекдот!