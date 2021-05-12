В Сочи вице-губернатор Роман Годунин вышел на лед в составе сборной Ночной хоккейной лиги, которая сыграла с командой Владимира Путина. Сборная НХЛ сыграла в гала-матче против команды

В Сочи вице-губернатор Роман Годунин вышел на лед в составе сборной Ночной хоккейной лиги, которая сыграла с командой Владимира Путина. Сборная НХЛ сыграла в гала-матче против команды “Легенды хоккея”, в составе которой были президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Макаров, Игорь