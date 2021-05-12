Подготовьтесь заранее к выборам нового политического лидера.
Перед вами характеристики трех главных фаворитов:
Кандидат 1.
Неоднократно был замечен в связях с полуподпольными финансовыми воротилами и бывшими бандитами. Физически нездоров. Имел двух любовниц. Заядлый курильщик. Выпивает 8-10 мартини каждый день.
Кандидат 2.
Дважды изгонялся со своей службы. Имеет привычку спать до полудня.Во время учебы в колледже употребл&л наркотики. Каждый вечер выпивает бутылку коньяка.
Кандидат 3.
Герой войны, имеет боевые награды за мужество. Вегетарианец. Не курит.Из алкогольных напитков - время от времени употребл&ет только пиво. Никогда не был замешан ни в каких подозрительных контактах или противозаконных действиях. Скромен в быту.
Проголосуйте за вашего ка
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