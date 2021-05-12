Во Владимире с 10 мая по 31 октября перекрыли движение по улице Василисина. Это связано со строительством развязки на улицах Чапаева и Сперанского. Объехать перекрытый участок можно перед ..

Во Владимире с 10 мая по 31 октября перекрыли движение по улице Василисина. Это связано со строительством развязки на улицах Чапаева и Сперанского. Объехать перекрытый участок можно перед Владимирским областным колледжем культуры и искусства.Ограничение движения всех видов транспорта начинается в районе дома №11. Новую развязку должны сдать в октябре текущего года. Новая дорога возводится для нужд жителей микрорайона 8-ЮЗ. Протяженность участка составит 800 метров.