Смертельная авария произошла на Пекинке во Владимире. БМВ вылетела с трассы в кювет и врезалась в гаражи. Авария произошла 11 мая около 23:00 возле дома №211 по улице Лакина. По предварительным

Смертельная авария произошла на Пекинке во Владимире. БМВ вылетела с трассы в кювет и врезалась в гаражи. Авария произошла 11 мая около 23:00 возле дома №211 по улице Лакина. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением, зацепил обочину и съехал в кювет. Иномарка врезалась в гаражи, водитель столкновение не пережил. Его личность устанавливается