Вечер. Парк. Сумерки. Сидим на скамейке. По соседству обнявшись сидит молодая пара. Подходит к ним змей-искуситель в звании сержанта милиции. Молодой человек... Hарушаете... А кем вы ей приходитесь... А вы уверены, что она совершеннолетняя... Вот вы тут... А что если...
Пройдемте-с! Кавалер кивает. Дама привстает, демонстрируя нешуточное пузо (месяц седьмой-восьмой, не меньше). И в тишине слышен злобный голос кавалера, обращенный к менту:
- Hу и где же тебя, мудака, черти носили 8 месяцев назад?!
еще анекдот!