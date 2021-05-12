12.05.2021

2021-05-12 16:20:04

Во Владимирской области наступит резкое ухудшение погоды

В ближайшие 1-3 часа ожидается резкое ухудшение погоды: гроза с дождем и порывы ветра до 17 м/с.



МЧС предупреждает о возможных авариях и повышении риска ДТП. Не паркуйте автомобили под старыми деревьями и рядом со слабоукрепленными конструкциями, будьте осторожны за рулем.