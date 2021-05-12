2021-05-12 10:00:05
2021-05-12 10:00:05
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/ Тема: Во Владимирской области за сутки выявлено еще 53 случая коронавируса
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 мая 2021 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 случаев во Владимире,
6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 583 случая заболевания.
7468 - во Владимире, 3960 сл. в Гусь-Хрустальном, 3583 сл. о. Муром, 2334 сл. в Ковровском, 2051 сл. в Александровском, 1906 сл. в Петушинском, 1367 сл. в Юрьев-Польском, 1272 сл. в Вязниковском, 1446 сл. в Кольчугинском, 1231 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 1007 сл. в Киржачском, 899 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 717 сл. в Камешковском, 691 сл. в Селивановском, 501 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном.
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