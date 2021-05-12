12.05.2021

2021-05-12 10:00:05

Во Владимирской области за сутки выявлено еще 53 случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 мая 2021 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.



11 случаев во Владимире,



6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 583 случая заболевания.



7468 - во Владимире, 3960 сл. в Гусь-Хрустальном, 3583 сл. о. Муром, 2334 сл. в Ковровском, 2051 сл. в Александровском, 1906 сл. в Петушинском, 1367 сл. в Юрьев-Польском, 1272 сл. в Вязниковском, 1446 сл. в Кольчугинском, 1231 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 1007 сл. в Киржачском, 899 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 717 сл. в Камешковском, 691 сл. в Селивановском, 501 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном.



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