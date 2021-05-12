Во Владимирской области сотрудники ФСБ арестовали организаторов нелегального казино. Из подпольного заведения вывезли 19 игровых автоматов.
По сообщению сайта «Рейтинг Казино»
, одного москвича и троих владимирцев подозревают в организации и проведении азартных игр за пределами специально отведённой для этого зоны, что является преступлением, согласно законам РФ.
Следствие считает, что в период с августа 2020 года по март 2021-го обвиняемые арендовали помещение в городе Киржач, где установили игровые автоматы и проводили азартные игры. При этом деятельность заведения была хорошо законспирирована.
Сотрудники ФСБ провели обыск и изъяли 19 автоматов, а также более 50 000 рублей, которые преступники получили в качестве дохода от своего нелегального бизнеса. Когда в помещение проникли оперативники, там находились администратор, охранник и один из посетителей.
На допросах обвиняемые полностью признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Их дальнейшую судьбу решит суд.