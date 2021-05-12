Премьер-министр Михаил Мишустин 12 мая представил в Государственной Думе отчет о работе правительства за 2020 год. Об итогах в своем телеграм-канале рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Премьер-министр Михаил Мишустин 12 мая представил в Государственной Думе отчет о работе правительства за 2020 год. Об итогах в своем телеграм-канале рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.Депутаты обсудили с главой кабмина самые актуальные вопросы. Среди них – деофшоризация экономики.Володин отметил, что в 2019 году за границу из России выведено 4,3 триллиона рублей. Это тормозит развитие страны и повышение благосостояния граждан, подчеркнул спикер."Необходимо отдать должное: Правительство сделало определенные шаги в этом направлении", – констатировал председатель ГД.Он напомнил о внесении изменений в соглашения о налогообложении с Кипром, Мальтой и Люксембургом и денонсации Госдумой аналогичной договоренности с Нидерландами. Готовятся изменения в соглашения с Гонконгом, Швейцарией, Сингапуром, перечислил Володин."Эти «транзитные территории» поглощают до 90 процентов от общего объема «спрятанных» средств, которые могли быть вложены в экономику России", – написал спикер ГД в своем .В ходе отчета правительства парламентарии подняли еще одну важную тему: в созданных государством институтах развития заработная плата выше, чем в бизнесе, на госслужбе и в министерствах.Заработанные институтами средства должны направляться на решение проблем людей, подчеркнул спикер. Но если эти структуры тратят столько же, сколько зарабатывают, то встает вопрос о целесообразности их существования, считает Володин."Возможно, кто-то посчитает эти темы предвыборными, рассчитанными на привлечение голосов избирателей. Хочу разочаровать: они не имеют отношения к выборам. Более того, если по итогам состоявшегося разговора нам что-то удастся сделать еще до выборов, отодвинув как можно дальше популистскую риторику, о вреде которой сегодня тоже говорили, это будет серьезным вкладом в развитие экономики, решение конкретных вопросов", – написал председатель ГД.Состоявшийся разговор с правительством был непростым, но содержательным и результативным, оценил спикер. По некоторым вопросам решения приняты в ходе отчета, по другим – созданы рабочие группы, сообщил Володин.