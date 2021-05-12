Правительству следует разобраться с завышенными зарплатами в институтах развития и привести их в соответствие с доходами сотрудников кабмина, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе отчета главы правительства Михаила Мишустина.

Правительству следует разобраться с завышенными зарплатами в институтах развития и привести их в соответствие с доходами сотрудников кабмина, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе отчета главы правительства Михаила Мишустина.Председатель ГД отметил, что зачастую зарплаты в институтах развития выше, чем в любой бизнес-структуре. "Хотелось бы, чтобы здесь тоже мы не оставались один на один, объясняя, почему, за что", – сказал Володин.Зарплата сотрудников кабмина по сравнению с институтами развития невелика, но они решают не менее значимые проблемы, отметил спикер.Необходимо, чтобы зарплаты в институтах развития были более объективными, но при этом соответствовали доходам сотрудников кабинета министров, указал председатель ГД.Мишустин согласился проработать вопрос. По его словам, кабмин приступил к оптимизации зарплат сотрудников российских институтов развития."Мы существенно сократили размеры заработных плат и увязали зарплаты, в том числе и премиальные доходы людей, которые работают в институтах развития, с результатами их деятельности", – рассказал глава правительства.