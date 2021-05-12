Депутаты Госдумы в ходе отчета правительства подняли тему доступности отдыха в России. Парламентарии намерены послушать ответственных за развитие отрасли представителей кабмина, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы в ходе отчета правительства подняли тему доступности отдыха в России. Парламентарии намерены послушать ответственных за развитие отрасли представителей кабмина, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Будет также разумно пригласить представителей регионов, где у нас сосредоточены санаторно-курортные базы и места отдыха», – отметил Володин.Вопросы доступности отдыха озвучивают избиратели на встречах с депутатами.По словам Володина, сейчас эта тема выходит на первый план. Желаемых для людей условий нет, при этом цены сильно выросли, посетовал спикер.«Страна огромная, мест красивых много, но для того, чтобы поехать отдохнуть, денег явно не хватит», — добавил Володин.Ранее спикер назвал недопустимым рост стоимости отдыха в России. После ограничения полетов в Турцию и Танзанию туристический и гостиничный бизнес начали повышать цены. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить граждан доступный отдых на отечественных курортах, подчеркивал спикер.