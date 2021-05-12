Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил о рисках вывода капитала за рубеж.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил о рисках вывода капитала за рубеж.В среду, 12 мая, премьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчем правительства в Государственной Думе. Во время заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поднял вопрос деофшоризации. Он отметил, что вывод капитала из России негативно влияет на развитие страны, на экономику. Также это несет риски для владельцев средств.Володин напомнил, что люди, которые выводят капитал, подвергают риску ресурсы. "Жизнь, по‑видимому, никого ничему не учит", – сказал председатель Госдумы. Он напомнил об экономических санкциях против России, которые, как правило, приводят к заморозке ресурсов.Вячеслав Викторович подчеркнул, что капитал мог бы расходоваться на развитие предприятий, поэтому важно навести порядок в этом вопросе. Обращаясь к Мишустину, Володин заявил: необходимо, чтобы люди были заинтересованы тратить капитал в России."И, конечно, чтобы не было такого беспредела, когда все выкачивают, такой жадности", – сказал спикер нижней палаты.Напомним, ранее Вячеслав Володин в Казани. Инцидент, который произошел 11 мая в гимназии № 175, показал, что принятых мер недостаточно для обеспечения безопасности детей, отметил председатель Госдумы.