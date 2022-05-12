Роспотребнадзор по Владимирской области провел внеплановые проверки в отношении акционерного...

Роспотребнадзор по Владимирской области провел внеплановые проверки в отношении акционерного общества «Дикси Юг» по контролю исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства. В ходе проверки, оказалось, что многочисленные нарушения не были устранены в срок, а именно:в зонах, предназначенных для разгрузки продуктов питания, осуществляется накопление и хранение ТКО, а также пищевых отходов;к работе допущены сотрудники с медицинским осмотром, срок прохождения которого истек, а также сотрудники без медицинских книжек;не проводятся работы по уборке производственных помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.Таким образом, общество не обеспечило соблюдение ранее выданного предписания об устранении нарушений санитарного законодательства.По данному факту должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ, и направлен в мировой суд на рассмотрение.Как сообщили в пресс-службе ведомства, постановлением Мирового судьи акционерное общество «Дикси Юг» признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/