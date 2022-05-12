Авиакомпании группы Аэрофлот и
Уральские авиалинии перейдут на российскую систему бронирования билетов Leonardo.
Программное обеспечение системы разработано Ростехом совместно с технологическим партнером — компанией Сирена-Трэвел.
Авиакомпании группы Аэрофлот и Уральские авиалинии перейдут на российскую систему бронирования билетов Leonardo.
Программное обеспечение системы разработано Ростехом совместно с технологическим партнером — компанией Сирена-Трэвел.
Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок, — заявили в корпорации.
Ожидается, что Аэрофлот перейдет на российскую систему летом этого года.
Также был создан резервный вариант системы бронирования, который необходим для экстренного подключения авиакомпаний, в случае если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства.